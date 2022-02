Tot nu toe vijf aangiftes en twintig meldingen van zedenslachtoffers The Voice

Op dit moment liggen er vijf aangiftes van strafbare zedenfeiten tegen personen die betrokken waren bij talentenjacht The Voice of Holland . Dat meldt politie Utrecht. Daarnaast zijn er zo’n twintig meldingen gedaan van ongepast gedrag en ‘mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag’ door personen die betrokken waren bij het tv-programma.

Tegen wie de aangiftes zijn gedaan, is niet bekend gemaakt. Evenmin over wie de meldingen gaan. Bekend was al dat er aangiftes liggen tegen (ex-)juryleden Marco Borsato en Ali B., tegen bandleider Jeroen Rietbergen en tegen regisseur Martijn N. Het gaat dan om gevallen van verkrachting (tweemaal tegen Ali B.) of aanranding (tegen Rietbergen en Martijn N.).

Volgens advocaten Carry en Geert-Jan Knoops van Marco Borsato, hoort de aangifte tegen de zanger niet bij het onderzoek naar The Voice. ,,Dat hebben wij vanmorgen bevestigd gekregen van het Openbaar Ministerie.” De politie wil daar verder niks over zeggen. De aangifte tegen Borsato werd al bekend vóór het drama rond The Voice en komt van een ex-medewerkster van de zanger.

Ook één aangifte tegen Ali B. staat los van The Voice, zo maakte justitie in Noord-Holland eerder bekend. Maar het is niet bekend of die wél bij deze vijf aangiftes is meegeteld. Advocaat Bart Swier van Ali B. heeft nog niet gereageerd.

Ali B., Borsato en Rietbergen ontkennen de aantijgingen, al heeft Rietbergen wel toegegeven zich grensoverschrijdend te hebben gedragen.

De afgelopen weken hebben zich bij de politie tientallen slachtoffers gemeld van mogelijk seksueel misbruik en/of ongewenst seksueel gedrag. Aanleiding is de aflevering van het online programma Boos over seksuele misstanden bij het tv-programma The Voice of Holland en de oproep van politie en Openbaar Ministerie aan mogelijke slachtoffers zich te melden.

Veel meer bellen met zedenteams

De politie constateert dat The Voice ‘een beweging in gang heeft gezet’. Veel meer mensen bellen nu de zedenteams. De meeste telefoontjes hebben niets te maken met The Voice. Het gaat om meldingen over aanranding, verkrachting of seksueel misbruik dat jaren geleden is gebeurd.

De politie maakt een onderscheid tussen meldingen en aangiften. Het eerste leidt in principe niet tot strafrechtelijk onderzoek. Het tweede kan wel tot een onderzoek leiden onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De politie onderzoekt alle aangiftes nog. Het is dus nog niet zeker dat het in alle gevallen tot een gang naar de rechter gaat leiden.

RTL heeft The Voice inmiddels van televisie gehaald. Onduidelijk is nog steeds hoe het verder moet met het programma.