Tot 9 jaar cel geëist tegen ‘nietsontziende huurmoordenaar’ voor liquidatiepoging in Utrecht

Tegen Don Victor M. (38) en Frans H. (43) zijn vandaag gevangenisstraffen geëist van respectievelijk negen en zeven jaar cel voor het voorbereiden van een liquidatie in Utrecht. De officier van justitie noemt met name M. een ‘nietsontziende huurmoordenaar’

,,Ze troffen voorbereidingen voor een liquidatie op de openbare weg met automatische wapens, waarbij eventuele extra slachtoffers geen rol lijken te spelen", aldus de officier van justitie.



De twee staan terecht in een groter proces tegen meerdere mannen die verdacht worden van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Deze zaak wordt de komende twee weken behandeld in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het doelwit van uitvoerders M. - vanwege zijn Aziatische afkomst ook wel ‘Loempia’ genoemd- en H. was Chafik Yakhlaf, maar als zijn broer Chahid ook geraakt zou worden zou dat ‘mooi meegenomen’ zijn, aldus de vermoedelijke opdrachtgever Omar L. De broers - bekenden uit de onderwereld - wisten november 2015 te ontkomen, maar op oudejaarsdag van dat jaar werden zij alsnog onder vuur genomen met automatische wapens in Kerkdriel. Chahid overleefde dat niet.

M. en H. hebben een flink strafblad. M. zit sinds zijn arrestatie twee jaar geleden in de cel. H. is op vrije voeten. Hij was niet op de zitting. Volgens zijn advocaat had hij gezegd dat het voor hem niet veilig is om naar de rechtbank te komen.

100.000 euro

M. zou 100.000 euro zijn beloofd voor het liquideren van Chafik Yakhlaf. Zouden beide broers worden doodgeschoten, dan zou hij meer krijgen.

De Yakhlafs waren al lang actief in het Amsterdamse criminele milieu. In de onderwereldvete waarin sinds 2012 vele Amsterdamse criminelen zijn vermoord, behoorden zij tot het kamp van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha.

Uit het rivaliserende kamp zou Omar L. een groepje uitvoerders hebben aangestuurd bij verscheidene (pogingen tot) liquidaties, waaronder de voor Chahid Yakhlaf fatale schietpartij op 31 december 2015. Omars broer Youssef Lkhorf is eind 2012 geliquideerd in de Staatsliedenbuurt, door schutters van Martha’s groep.

Versleutelde smartphones

Vooral aan de hand van berichtenverkeer uit versleutelde smartphones die de verdachten gebruikten, zogenoemde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy), denkt justitie te bewijzen wie sleutelrollen speelden bij velerlei aanslagen.

Justitie beschikt over een schat aan informatie uit een in beslag genomen Canadese computerserver via welke de criminelen met hun PGP’s communiceerden. In vele mails worden concreet liquidaties besproken.

Oordopje met dna

Op 21 november 2015 meldt Chafik Yakhlaf de politie dat onbekenden waarschijnlijk een aanslag op hem wilden plegen bij Le Scenario. In de omgeving van de shishalounge vindt de politie twee automatische wapens en een petje met dna van Frans H. en een oordopje met dna van Don M.

Chafik vertelt de politie dat hij in die periode vrijwel elke dag in Le Scenario komt en dat ‘ze’ het ‘op hem en zijn broertje gemunt hebben’. Zijn verhaal strookt met de onderlinge ‘gesprekjes’ die volgens justitie L. en Don M. op 21 november hebben.

Alle verdachten ontkennen de gewraakte berichten te hebben gestuurd. De zaak gaat morgen verder met de behandeling van de liquidatie van Yaklaf en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016. De dag erna komt de liquidatie van Eaneas L. in Krommenie in 2015 aan bod.