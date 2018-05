Tot 5,5 jaar cel in Haags Jihadproces

update Alarm in Limburg: aantal afwijkin­gen bij baby's stuk hoger dan elders

10:46 Onderzoekers in Limburg luiden de noodklok, omdat het aantal kinderen met een aangeboren afwijking in de provincie een stuk hoger is dan in de rest van Nederland. Het probleem speelt niet alleen in erkende achterstandsregio's, maar ook in welvarende delen. ,,Er is iets aan de hand, maar we weten niet wat", zegt epidemioloog Luc Smits.