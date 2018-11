Tot 2,5 jaar cel voor mislukte ontsnapping met helikopter: OM in beroep

Drie van hen krijgen 2,5 jaar cel, in plaats van de door justitie gevorderde 9 jaar. De Colombiaanse helikopterpiloot Alvaro G.B. Krijgt twee jaar.



Het criminele project liep door tijdig ingrijpen van de politie uit op een mislukking. Een van de verdachten werd op de vlucht door de politie doodgeschoten.



Benaouf A. is veroordeeld voor de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Na de verijdelde bevrijdingsoperatie is hij overgeplaatst naar de zwaarbewaakte EBI in Vught.

Snelle auto's en zware wapens

De verdachten beschikten over snelle auto’s en zware wapens. De politie greep in op de dag van de voorgenomen ontsnapping, 11 oktober 2017. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van drie tot negen jaar geëist.



Daags na het proces in september kwamen drie verdachten op vrije voeten, omdat de rechtbank voorzag dat zij een straf krijgen die niet langer zal zijn dan de tijd die zij in voorarrest hebben gezeten.



Geen echt poging

De rechtbank volgt de pleidooien van de advocaten dat nooit sprake is geweest van een echte poging de helikopter te kapen doordat de politie vroegtijdig ingreep.