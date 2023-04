Tot 15 jaar cel voor overvallers waardetransport Amsterdam-Noord

Na 11 maanden een doorbraak in moordonder­zoek Xavier (19): man (23) opgepakt

De politie heeft na elf maanden een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Xavier Durlinger, zoon van de eigenaar van een groot schoenenbedrijf. Een 23-jarige man uit Sittard is maandagochtend aangehouden op verdenking van moord of doodslag. Of het om een bekende van Xavier gaat, is niet duidelijk.