Topman Schiphol ziet geen andere optie: ‘Deze zomer vluchten beperken om chaos te voorkomen’

Schiphol wil een grens stellen aan het aantal vluchten per dag aan de hand van de hoeveelheid personeel die iedere dag aanwezig kan zijn op het vliegveld. Nu doet de luchthaven dat al met andere factoren, bijvoorbeeld milieurichtlijnen en de capaciteit van start- en landingsbanen, maar met personeelsaantallen werd nog geen rekening gehouden.

Hoe dat er precies uit gaat zien weet Benschop nog niet: ,, Dat doen we in overleg met de maatschappijen”, aldus de directeur. ,,We willen vier tot zes weken vooruitkijken, zodat maatschappijen en passagiers weten waar ze aan toe zijn. We willen voorkomen dat we mensen te laat moeten teleurstellen.”

Quote Sommige passagiers lieten een doosje Merci bij de beveili­gers achter. Dick Benschop, Luchthaven Schiphol

Een doosje Merci

,,De meivakantie die we nu beleven doet pijn”, aldus de Schipholdirecteur op een conferencecall met de pers. ,,De passagiers missen in groten getale vluchten. We zien lange rijen, vluchten die niet gaan en vakanties die in het water vallen. Ik bied hiervoor mijn excuses aan.”

Hij noemt de situatie van afgelopen week ‘niet het kwaliteitsniveau dat je mag verwachten van Schiphol’. ,,Mensen zijn terecht boos, maar de overgrote meerderheid heeft zich ingesteld op wat er aan de hand is en probeert de vluchten te halen. En sommige passagiers lieten een doosje Merci bij de beveiligers achter.”

De problemen zijn volgens Benschop te wijten aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht. Het vliegveld had zeven weken voor de vakantie een ‘strakke’ planning gemaakt voor die periode, maar door corona- en griepgevallen viel zo'n tien procent van het personeel uit. Toen in het eerste weekend van de meivakantie daar een staking bovenop kwam en er meer mensen kwamen dan verwacht, was de chaos compleet, aldus Benschop.

,,We zitten in een groeispurt met groeipijn”, vertelt de directeur. ,,De hoeveelheid reizigers is groter dan wij en de luchtvaartmaatschappijen zeven weken geleden hadden voorspeld. De zomer zal anders moeten dan de meivakantie. Dit mag niet nog een keer gebeuren.”

Hogere lonen en meer personeel

Hij vertelt dat Schiphol met honderden nieuwe personeelsleden hoopt te voorkomen dat het vliegveld komende zomer opnieuw grote problemen ervaart. Benschop onderzoekt onder meer de mogelijkheid tot het aannemen van honderden extra beveiligers. Zij zouden gelokt moeten worden met hogere lonen, maar hoe hoog deze lonen worden, staat nog ter discussie. Benschop: ,,Morgen spreken we met de bonden en beveiligingsbedrijven.”

Hij vult aan dat het vinden van meer personeel geen makkelijke kwestie zal worden. De hoge concurrentie op de arbeidsmarkt noemt hij als voornaamste reden. Ook duurt het aannemen en opleiden van beveiligers erg lang, namelijk twaalf weken. Er zitten op dit moment honderd beveiligers in de opleiding. Dat zouden er volgens Benschop 500 moeten worden.

De luchthaven worstelt al sinds vorig jaar met personeelstekorten op de belangrijkste plekken. Vooral bij de veiligheidscontrole, schoonmaak en afhandeling, activiteiten die de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen al jaren uitbesteden aan externe bedrijven. Benschop vindt dat daar een einde aan moet komen: ,,We moeten er vooral voor zorgen een aantrekkelijke plek te worden om te werken. We moeten naar de beloning kijken zodat we meer personeel naar Schiphol trekken, in overleg met de beveiligingsbedrijven en vakbonden.”

Chaos

Vanwege de grote drukte en een tekort aan personeel was het de afgelopen dagen erg druk op de luchthaven. Daarom vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om voor afgelopen weekend het aantal reizigers te verminderen. Op zaterdag lukte dat enigszins. Op zondag niet. Als resultaat waren de rijen erg lang en was het vliegveld genoodzaakt vluchten te annuleren en te verplaatsen naar andere vliegvelden in de buurt, zoals Rotterdam of Eindhoven.

En ook voor komend weekend worden weer problemen verwacht. Zondag worden 194.000 passagiers verwacht, zaterdag nauwelijks minder. Veel reizigers keren terug van vakantie en dat zal door het personeelstekort oponthoud veroorzaken aan de bagagebanden. Maar het dreigt vooral opnieuw uit de hand te lopen in de vertrekhallen. Daar is er 20 procent te weinig beveiligingspersoneel. Daarnaast zijn er onvoldoende medewerkers die reizigers in de terminals begeleiden.

Omwonenden: ‘Problemen komen door hubfunctie’ De hubfunctie van Schiphol heeft bijgedragen aan de chaos op Schiphol, meent Bewoners Omgeving Schiphol. Door het bedrijfsmodel met reizigers die vanuit heel Europa naar Schiphol vliegen voor een aansluitende vlucht naar een andere bestemming in Europa of daarbuiten, ontstaat volgens de omwonenden druk op de beveiliging en afhandeling. ,,De vele overstappers leggen dubbel beslag op deze personeelscapaciteit. Hun koffers moeten na aankomst snel worden overgeladen en veel overstappers moeten twee keer door de douane”, legt de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol uit. Zij menen dat de overstappende reizigers ook niet opdraaien voor de extra kosten die dit oplevert, omdat Schiphol dan duurder zou worden dan concurrerende vliegvelden. De omwonenden pleiten al langer voor een krimp van het aantal vliegbewegingen naar Schiphol. Zij baseren zich op onderzoeken die stellen dat het economisch nut van Schiphol afneemt bij meer dan 350.000 vluchten per jaar. Dat zou vooral door veel minder overstappers kunnen worden gerealiseerd.

