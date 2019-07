‘Top politie kijkt weg bij wangedrag en intimidatie’

Volgens politiecoach Carel Boers is het leiderschap binnen de politie ‘moreel en ethisch ontspoord’. Agenten voelen zich onveilig op het bureau. Volgens Boers is er sprake van seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschrifte. De top zou niets met de klachten doen.

,,Ik zie aan de top heel lelijk gedrag dat niet past binnen de rechtsstaat. Er gebeurt niets tegen homohaat, moslimfobie en intimidatie van vrouwen’', zo zegt Boers tegen de krant.

De ontslagbrief is gericht aan korpschef Erik Akerboom en minister Grapperhaus van Justitie. Akerboom zegt in een reactie dat de politietop ‘van goede wil is om dingen aan te pakken en te veranderen’. Er zijn de afgelopen jaren met succes ‘veranderingen ingezet’. Volgens hem blijkt uit eigen onderzoek dat ‘het vertrouwen in de politie stijgt’. ,,Als politiemensen over de schreef gaan worden ze ter verantwoording geroepen.’’

Afdekcultuur

Volgens klokkenluider Boers doen de incidenten zich echter op tal van plekken voor: in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Limburg, het politiedienstencentrum, de politieacademie en de landelijke eenheid. „Er heerst in de top een afdekcultuur. ,,Iedereen die diverser, wijzer en intelligenter is dan de zittende top wordt systematisch beschadigd.”