‘Top Openbaar Ministerie gegijzeld in gesloten cultuur’

Bedenkers Picasso-stunt wilden nepwerk terug in echte collectie

11:48 Het Belgische theaterduo dat de nagemaakte gestolen Picasso in Roemenië begroef, hoopte dat het werk weer zou worden opgenomen in de oorspronkelijke kunstcollectie. De wijze waarop dat wel of niet zou lukken, is onderdeel van het kunstproject, melden de makers op hun website.