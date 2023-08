Tony al 10 jaar geteisterd door motorherrie: ‘Elk weekend vluchten wij naar binnen’

Graffitiar­tiest Oskar (25) overleden na val van spoorbrug: ‘Hij zou minder roekeloos gaan doen’

Hij was bezig met zijn grote passie toen het vreselijk misging op de Hoge Spoorbrug in Zwolle. Graffitiartiest Oskar Kakolewski (25) uit Wezep viel 's nachts meters naar beneden en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. ,,Een geliefd kunstenaar die iets onaantastbaars leek te hebben.’’