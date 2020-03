Tonprater Frank Schrijen (56) mogelijk vermoord door asielzoeker

CORONAVIRUS LIVE: Hoog risico op overbelas­te ziekenhui­zen in Europa

17:23 Het kabinet geeft aan dat het advies nu is dat iedereen met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts) thuisblijft in Nederland. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in Nederland afgelast. Het algemene advies is om thuis te werken en het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Dit geldt tot 31 maart. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is gestegen naar 614. Dat heeft het RIVM vanmiddag bekendgemaakt. De afgelopen 24 uur zijn er 111 gevallen positief getest op COVID-19. Volg alles in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.