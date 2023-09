Eddy (55) kookt nooit: ‘Klinkt misschien decadent, maar is eigenlijk best betaalbaar’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Eddy de Jong (55) uit Zutphen laat graag een ander voor zich koken. Dat klinkt misschien decadent, maar het is makkelijk, lekker en eigenlijk ook heel betaalbaar. ,,In de tijd die ik niet kwijt ben aan koken, kan ik andere nuttige dingen doen.”