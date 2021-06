Tolken vond ik meestal vreselijk, mijn ouders vertelden of vroegen bizarre dingen

Ict-problemen opgelost, online afspraak maken voor vakantie­tes­ten weer mogelijk

21:36 Het openstellen van gratis ‘vakantietesten’ voor Nederlanders die op reis willen naar het buitenland, zorgde dinsdagmorgen voor grote drukte op de telefoonlijnen van de GGD. Het had 's ochtends ook mogelijk moeten zijn online afspraken te maken voor gratis vakantietesten, maar de overheid had de ict daarvoor niet op tijd klaar. Inmiddels is het wel mogelijk online afspraken in te plannen.