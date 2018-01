Toestand rond Barbie dwingt iedereen tot nadenken

Je zou er bijna om lachen als het niet zo intens treurig was. Samantha de Jong, sinds Oh oh Cherso in het collectieve geheugen gebeiteld als Barbie, wist afgelopen jaren elke nieuwe stap in haar leven uit te venten en om te vormen tot een tiendelige docusoap. Maar nu er echt iets ergs aan de hand is, blijven de details binnen de muren van haar Scheveningse benedenwoning. Ondanks dat we allemaal wel kunnen raden wat er ongeveer is gebeurd, passen media ineens voor dit allerlaatste stukje confronterende real life.



Noem het de even trieste als onvermijdelijke apotheose van bijna 20 jaar reality-tv in Nederland, met Big Brother als beginpunt. Voor die tijd had je ook al shows die onder die noemer vielen, van Bananasplit tot alle 06-11-programma’s. Maar Ruud, Bart en al die anderen die zich in 1999 vrijwillig lieten opsluiten in een prefab huis in Almere luidden een nieuw hoofdstuk op televisie in: gewone mensen die bij gewone dingen als koken, slapen en ruziemaken gevolgd werden door de camera en instant sterren werden waar we met zijn allen álles van wilden weten en vooral zien.