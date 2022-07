‘Toeslagenkind’ Ella werd uit huis geplaatst: ‘Ik gaf mijn vader een knuffel, toen trokken ze me mee’

update/met video Verdachte (22) doodsteken kindje in Rotterdam-Zuid is militair: ‘Dit is heftig, man. Dit kán toch gewoon niet’

Een kindje is zondagmiddag overleden na een steekpartij aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer aangehouden. Het gaat om een militair. Dit heeft de Koninklijke Marechaussee bevestigd. In de woning vindt sporenonderzoek plaats.

17 juli