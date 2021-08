Toenemend geweld in vliegtuigen: bonden eisen vliegverbod voor onruststokers

Terwijl in coronatijd veel minder wordt gevlogen, neemt het aantal gevallen van woede in de lucht sterk toe. Afgelopen juni was er gemiddeld 2,5 keer per dag een incident in een Nederlands vliegtuig waarbij een reiziger zich misdroeg tegenover medereizigers, bemanning of marechaussee.

Sinds januari is het aantal gevallen, afgezet tegen het aantal vluchten, 20 procent toegenomen. Van de 282 gevallen die luchtvaartinspectie ILT tussen januari en juli registreerde, had ruim de helft te maken met de verplichte coronamaatregelen aan boord. Daarna is overmatig alcoholgebruik de belangrijkste oorzaak van onhandelbare passagiers.

Ook vorig jaar explodeerde het aantal vlieghufters toen reismaatregelen werden versoepeld. De vrees is nu dat de huidige vakantiemaand het dieptepunt van augustus 2020 zal overtreffen. Toen legde ILT voor het eerst sinds de registratie begon meer dan 200 incidenten vast.

Politieagent

De inspectie maakt zich zorgen over de veiligheid aan boord. ,,Het wangedrag van passagiers kan cabinepersoneel hinderen in hun werk. Ook kan bemanning zich daardoor onveilig voelen. In uitzonderlijke gevallen moet een vliegtuig uitwijken of terugvliegen.”

Voor bemanningen is de grens bereikt. ,,Het werken aan boord is tijdens corona volledig veranderd”, zegt Birte Nelen van vakbond FNV Cabine. ,,Cabinepersoneel is verantwoordelijk voor veiligheid en service, maar voelt zich nu vooral politieagent.”

,,Je moet de hele tijd kijken of passagiers een mondkapje op hebben”, zegt Chris van Elswijk, naast senior purser bij KLM voorzitter van cabinebond VNC. ,,Het gaat om hún gezondheid en die van ons. Aan boord kun je geen 1,5 meter afstand houden, dus moet het mondkapje op. Dat zijn de richtlijnen van de overheid, niet van ons. Het geeft extra werkdruk om steeds weer mensen aan te spreken. Een enkele keer weigeren mensen. En soms loopt het zo uit de hand dat mensen van boord gehaald moeten worden.”

No-flylijst

Maatschappijen kunnen onruststokers via een ‘no-flylijst’ van hun vluchten weren. ,,We beschikken over een lijst met passagiers die zich in het verleden misdragen hebben”, zegt een woordvoerder van KLM. ,,Passagiers die zich agressief gedragen, lopen de kans dat ze niet, of alleen onder strikte voorwaarden met ons mogen vliegen.”

Maar dat is een wassen neus. ,,Ons is al jaren een doorn in het oog dat mensen die bij de ene maatschappij op de zwarte lijst komen vrolijk kunnen doorvliegen met andere maatschappijen”, zegt FNV-bestuurder Nelen. ,,Een vliegverbod mag volgens de Europese privacyregels niet worden uitgewisseld.”

Belachelijk, vindt Van Elswijk. ,,De regering moet uitwisseling van gegevens mogelijk maken. Dat proberen we al heel lang in Den Haag en Brussel voor elkaar te krijgen.” Formeel mag KLM zulke gegevens niet eens delen met dochtermaatschappij Transavia.

KLM maakt zich al sinds 2017 hard voor uitwisseling van gegevens over vlieghufters, tot nu toe tevergeefs. Terwijl in onder meer de supermarktbranche zwarte lijsten (voor onbetrouwbaar personeel) al jaren met goedkeuring van toezichthouders worden uitgewisseld. ,,De privacywetgeving maakt het luchtvaartmaatschappijen zeer lastig om zulke lijsten onderling te delen”, aldus de KLM-woordvoerder. ,,We zijn voorstander van uitwisseling, in het belang van de veiligheid van passagiers en medewerkers. Het liefst in internationaal verband.”

35.000 dollar boete

Ook is onduidelijk welke straffen staan op wangedrag aan boord. In de VS, waar het aantal incidenten ook sterk stijgt, is de maximumboete voor misdragingen onlangs verhoogd naar 35.000 dollar. ,,In Nederland staat er eigenlijk geen boete op”, zegt Van Elswijk. ,,Als wij een incident melden, gebeurt er verder niks mee.”

De marechaussee moest vorig jaar in 101 gevallen ingrijpen na ophef aan boord. Alleen als een reiziger geweld heeft gebruikt, wordt een proces-verbaal opgemaakt. In andere gevallen moet de bemanning aangifte doen. Tot rechtszaken komt het zelden. ,,Er moeten duidelijker richtlijnen vanuit de overheid komen wat er gebeurt als men zich niet aan de regels houdt”, zegt Nelen. ,,De straf moet impact hebben.”

,,Ik vraag me oprecht af of dit helemaal uit te bannen is”, aldus Van Elswijk. ,,Het is ook een maatschappelijk verschijnsel.”

