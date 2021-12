Toen Laura (39) een bebloede man in haar ambulance hielp, randde hij haar aan, maar straf kreeg hij niet: ‘Er knapte iets’

Er is een vrouw onwel geworden. Haar buurman maakt zich zorgen. Ze heeft wijn gedronken en ‘een pammetje’ geslikt. Kunnen jullie even gaan kijken?



Simone kijkt Silvio ietwat verbaasd aan. Serieus? Is dit wel een melding voor ons? En niet voor de huisarts? Bloedspoed lijkt immers niet aanwezig. Amper tien minuten later parkeert Silvio de ambulance in Lienden. Voor een gewoon rijtjeshuis in een doodnormale straat.



De bezorgde buurman wacht hen op. De buurvrouw heeft geroepen dat ze dood wil, vertelt hij. De huisarts heeft hem vijf oxazepams (kalmeringstabletten) toegestopt. Op zijn aanraden heeft hij haar er slechts ééntje gegeven, de andere vier pillen houdt buurman veiligheidshalve bij zich.