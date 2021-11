Toen Julia (11) hoorde dat ze corona had, kon ze eindelijk weer haar vader (in isolatie) knuffelen

Het was even slikken in huize Van Beek toen afgelopen week vader Joop na hoest- en verkoudheidsklachten een positieve testuitslag kreeg. Want dat betekent maar één ding: dat hij in isolatie moet op de slaapkamer en de rest van het gezin slechts bewegingsvrijheid heeft tot aan de voordeur.



,,Tegenwoordig is niet meer de vraag of je ooit in quarantaine moet, maar wannéér. We hebben volgens de voorschriften meteen alles stilgelegd”, vertelt Lesanka van Beek uit Hoogland.