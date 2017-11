'Toen ik dacht dat het over was, kwam er iemand aanzwemmen'

Jolanda (38) wordt opnieuw emotioneel, wanneer ze haar verhaal vertelt. Ze was op weg naar een verjaardagsfeestje van een nicht, toen ze in de bocht van de afslag van de A12 van het asfalt schoot. Voor ze het wist, gleed de wagen op de kop de waterplas naast de afslag in.

,,In no-time liep de auto vol met water. Als eerste heb ik mijn dochtertje Emi (2) willen redden. Ze zat achter me in het kinderzitje. Met veel moeite kreeg ik dat open.’’ Jolanda hield Emi met een hand boven het water en probeerde het portier te openen.

Smalle strook lucht

Het lukte niet. ,,Een stukje ging het open, maar door al dat water klapte de deur weer dicht. Het stroomde zo snel dat we nog maar een smalle strook lucht hadden. Net op het moment dat ik dacht dat alles over was, zag ik iemand aan komen zwemmen.’’



Dat was Milan ten Broek (17) uit Amersfoort. Onderweg naar een zwemwedstrijd in het Valleibad in Veenendaal zag hij het ongeluk gebeuren.,,Onze bestuurder stopte meteen", vertelt de 17-jarige Amersfoorter. ,,We maakten een rolverdeling. Iemand ging 112 bellen en ik ging het water in.’’



Ziekenhuis

Volledig scherm Milan twijfelde geen moment toen hij de auto het water in zag rijden. © Milan ten Broek Omstanders hulden de drenkelingen na afloop in handdoeken. Daarna werden ze door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond haalden Jolanda’s vriend Remo en zijn broer hen weer op.



Na een onrustige nacht in het eigen huis in Stroinkslanden in Enschede, kan Jolanda de gebeurtenis nog slecht bevatten. Via de chatfunctie op Facebook heeft ze Milan bedankt. Intussen gaat haar zorg uit naar Emi. ,,Ze heeft het telkens over auto in het water en is behoorlijk overstuur. Dat moeten we goed in de gaten houden.’’

Jolanda en Remo willen Milan de komende week persoonlijk bedanken in Amersfoort. ,,Maar dan mag Remo rijden’’, lacht Jolanda.