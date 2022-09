Toen Hannie (87) terugkwam van bingo zaten de uitwerpselen op de muur

Afgelopen week was het wéér raak. Bewoonster Hannie Roosterman (87) kwam net terug van een gezellig avondje bingo in de recreatieruimte van ouderenflat Buiten-Veste. Buiten viel de regen met bakken uit de hemel. Het was even na 22.00 uur. ,,Ik loop mijn appartement in en denk: wat stínkt het hier! Alsof je tussen de pisbakken staat. Ik doe de deur van de badkamer open en zie dat de wc al borrelend en bruisend compleet overstroomt. Het schuim van mijn toiletmiddel zat overal, tot hoog op de muren.’’