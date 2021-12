Toen de bezorger mijn kerstpakket bracht, ging het net zoals dertig jaar geleden

Terwijl ondernemers in het hele land in zak en as zitten omdat ze hun levenswerk naar de filistijnen zien gaan door wéér een sluiting, zijn er ook mensen met andere zorgen. Een vriendin kreeg op de eerste werkdag van deze lockdown een telefoontje van een ongeruste ambtenaar: of het kerstpakket dat hij ongetwijfeld van haar zou krijgen naar zijn huisadres kon worden opgestuurd nu werken op kantoor er niet meer bij is?