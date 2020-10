Toch nog een coronavaccin in 2020? ‘Als ik nu moet kiezen, zou ik voor Pfizer gaan’

Onrust om onjuist Whats­App-be­richt over avondklok en verboden amateur­sport­wed­strij­den

5 oktober Op WhatsApp en sociale media is verwarring ontstaan over een nieuwe lijst aan verscherpte coronamaatregelen die het kabinet binnenkort zou gaan afkondigen, waaronder een avondklok voor de grote steden. Het ondertussen massaal gedeelde bericht is niet waar, laat een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie weten.