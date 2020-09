Toch boete en strafblad voor Grapperhaus na overtreden regels op bruiloft: ‘Ben er niet blij mee’

,,Ik respecteer het dat het OM mij nu een boete heeft gegeven’’, laat Grapperhaus (61) aan deze nieuwssite weten. ,,Ik ben er natuurlijk niet blij mee. Als minister heb ik een voorbeeldfunctie. Ik was een gewaarschuwd mens. Toch is het niet goed gegaan met de coronamaatregelen bij mijn huwelijk. Daar baal ik van.’’

De minister zegt dat hij zelf nooit heeft aangedrongen op een boete bij het OM. ,,Nee, dat is ingewikkeld. Dat is niet mijn rol.’’ De vrouw van Grapperhaus heeft geen boete gekregen. Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is niet op de bon geslingerd. Zij voltrok het huwelijk van Grapperhaus. ,,Ik heb heel duidelijk in de Tweede Kamer gezegd dat ík verantwoordelijk ben’’, aldus de minister.

Strafblad

Dat Grapperhaus nu een strafblad heeft, wil niet zeggen dat hij niet door mag als minister. ,,Dat is uiteindelijk aan de Tweede Kamer’’, zegt hij. ,,Ik heb al verantwoording afgelegd in de Tweede Kamer.’’ Voor premier Rutte is er geen twijfel over mogelijk of Grapperhaus met een strafblad kan aanblijven. ,,Ja hoor, dat kan. Het is niet iets waardoor je geen VOG zou krijgen. Dat is niet strijdig met het zijn van minister.’’

Het Openbaar Ministerie heeft Grapperhaus gisteren op de hoogte gebracht, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Hij zal de boete zo snel mogelijk betalen.” Eerder maakte Grapperhaus twee keer 390 euro over naar het Rode Kruis als boetedoening. Dat geld wil de minister niet terug, zo laat hij desgevraagd weten.

Geloofwaardigheid

Aanleiding voor de boete is de publicatie van foto’s in de media van de feestelijkheden van het huwelijk, waarop te zien is dat Grapperhaus zijn schoonmoeder knuffelt en onvoldoende afstand houdt van zijn gasten. Onder de gasten zijn veel 50- en 60-plussers.

Het OM vindt dat met het opleggen van de geldboete ‘de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waarvan Grapperhaus het boegbeeld is, gediend is’. De gasten van de bruiloft krijgen overigens geen boete, benadrukt het Openbaar Ministerie tegen deze nieuwssite.

Poll Kan minister Grapperhaus aanblijven? Ja, geen probleem (29%)

Nee, dit kan niet (71%)

Diep door het stof

Begin september moest minister Grapperhaus diep door het stof in het debat over de coronacrisis. Geëmotioneerd zei hij spijt te hebben van de misser op zijn eigen bruiloft, waarbij hij en zijn gasten zich overduidelijk niet aan de coronaregels hadden gehouden.

Zo overtrad Grapperhaus meermaals de 1,5 meterregel en knuffelde hij met zijn schoonmoeder. ,,Tijdens mijn huwelijk is het misgegaan. Dat spijt me, als minister hoor ik het goede voorbeeld te geven”, zei de minister.

Rutte zei tijdens het debat vierkant achter Grapperhaus te staan. ,,Leiderschap is ook je fouten toegeven’’, meldde hij. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn gezag zal herstellen.’’ De premier vindt dat er ruimte moet zijn voor mildheid en genade voor mensen die een fout maken.

Coronaboetes

Grapperhaus, ministerieel verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels, is overigens niet van plan om met terugwerkende kracht coronaboetes van het strafblad af te halen. ,,Dat is niet waar de Tweede Kamer in aangenomen moties om heeft gevraagd’’, zei hij.

Mocht een meerderheid in het parlement toch nog willen dat oude coronaboetes van het strafblad worden geschrapt, dan wil de minister daar wel naar kijken, zo gaf hij ook aan. Advocaat Frank van Ardenne, die vier Schiedammers bijstaat nadat ze een coronaboete kregen omdat ze een gebakje aten op een bankje bij hen voor de deur, vindt dat er een generaal pardon moet komen voor alle coronaboetes.

Een-tweetje

Van Ardenne laat weten dat zijn cliënten sterk het vermoeden hebben dat deze boete een een-tweetje is tussen het Openbaar Ministerie en de minister. ,,Met als doel te voorkomen dat er een generaal pardon of een herziening komt voor al die inmiddels uitgeschreven coronaboetes.’’

De advocaat verbaast zich erover dat Grapperhaus wel de boete krijgt, maar de anderen die op de foto’s te zien zijn niet. ,,Zij staan ook te dicht bij elkaar. Mij is niet duidelijk waarom zij geen boete krijgen. Wij hebben altijd gezegd dat coronaboetes in strijd met het gelijkheidsbeginsel worden uitgeschreven. Dat blijkt ook maar weer bij deze boete aan Grapperhaus.’’

Geloofwaardigheid

Dat Grapperhaus niet bestraft werd voor een vergrijp dat veel anderen op een fikse boete en een strafblad kwam te staan, leidde de afgelopen weken tot felle reacties. De kwestie heeft ook het vertrouwen in de minister flink aangetast.

Van de Nederlanders vindt 42 procent dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn geloofwaardigheid heeft verloren als hij mensen waarschuwt zich aan de coronamaatregelen te houden. Een kwart van de deelnemers aan de wekelijkse opiniepeiling van Maurice de Hond gaf aan dat de minister moest aftreden.

Commentaar

Voor de geloofwaardigheid van het coronabeleid was het beter geweest als minister Grapperhaus de eer aan zichzelf had gehouden, schreef AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis in zijn commentaar.

Minister Ferd Grapperhaus en zijn vrouw hebben allebei 390 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, als boete voor het overtreden van de coronaregels tijdens hun huwelijk. Die schenking gaat hij niet terugvragen.

