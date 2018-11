TNO: Kans op lekken koolmonoxide bij cv-ketel Nefit is verwaarloosbaar

‘Het Zwarte Piet-de­bat kent geen gelijke in de geschiede­nis’

8:00 Zijn er historische parallellen te trekken in het Zwarte Pieten-debat? En is de roetveegpiet de nieuwe lijn of gaan we jojo’en met de kleur? Twee sociologen, twee meningen. ,,De emotionaliteit in deze zaak kent geen gelijke.”