Tips leiden tot aanhouding 39-jarige man in zaak 'kofferbakmoord'

Zorgbestuurder draait dienst in pyjama voor demente ouderen

17:17 Personeel van verpleeghuis De Nieuwe Antoniehof in Epe gaat mogelijk nachtdiensten in pyjama draaien. BestuurderLaurent de Vries van zorgorganisatie Viattence probeerde afgelopen nacht zelf alvast of zoiets een positieve uitwerking heeft op dementerende bewoners.