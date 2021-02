Tim vraagt zijn vriendin met een geknutselde ring ten huwelijk, terwijl hij op de ic ligt

Toezicht­hou­der ziet bewijs van lekken advocaat naar Taghi, wie blijft onduide­lijk

18 februari De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen bewijs gevonden dat Khalid Kasem de advocaat is geweest die informatie heeft gelekt aan de bende van Taghi. Volgens hem staat wel vast dát een advocaat in de zomer van 2015 informatie doorspeelde, maar is niet meer te achterhalen wie dat is geweest.