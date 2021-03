Tim (36) ‘daagde de ME uit’, aldus justitie, en strompelt nu rond met brace: ‘Aangifte van politiegeweld’

De man die negen dagen geleden op het Malieveld de hardste klappen kreeg van de politie, kan de komende zes weken niet werken en strompelt rond met een brace. De 36-jarige Tim uit Alphen bedreigde - zegt het Openbaar Ministerie - de politie en moest dat bekopen met een hond in zijn been en tal van klappen met knuppels. Ook hij gaat nog aangifte doen van ‘een geweldsincident’, aldus zijn advocaat. ,,Poging doodslag of zware mishandeling, in elk geval geweld.”

Gisteren maakte justitie bekend dat er inmiddels twintig aangiftes liggen en 200 klachten over het geweld dat de politie gebruikte tegen demonstranten, zondag 14 maart op het Haagse Malieveld. De ME maakte daar met geweld een einde aan een demonstratie tegen premier Rutte en het coronabeleid. De duizenden demonstranten hielden zich te weinig aan de coronaregels.

Startkabel

De vele filmpjes over het gebruikte geweld leidden tot veel verontwaardiging. De meest opvallende zaak was de aanhouding van Tim uit Alphen, die liggend op de grond meerdere klappen met knuppels kreeg en werd aangevallen door een politiehond. De andere kant van het verhaal is dat Tim, volgens het Openbaar Ministerie, iets daarvoor met een startkabel had staan zwaaien waaraan een scherp geslepen fietsenstandaard was bevestigd. Tegelijkertijd riep Tim ‘jullie gaan allemaal dood, kankerlijers’, aldus het OM.

Volgens advocaat Peter Spaargaren ontkent Tim dat hij iemand iets wilde aandoen. Verder wil de advocaat over de toedracht van de aframmeling die Tim daarna kreeg, nog weinig zeggen. ,,Want ik heb het dossier nog niet.” Maar volgens de advocaat was het gebruikte geweld buitenproportioneel. ,,Ze zijn gewoon helemaal losgegaan. Er zijn zelfs filmpjes waarop je kan zien dat de agenten de politiehond expres in zijn been zetten, als Tim allang op de grond ligt met zijn armen om zijn hoofd tegen de klappen.”

Spieren en pezen

De hond bijt op dat moment zo hard door dat verschillende pezen en spieren zijn beschadigd. ,,Ze houden de wond nu expres open om ontsteking te voorkomen,” zegt Spaargaren. ,,Het is geen fraai gezicht.” Ook raken de agenten de op de grond liggende Tim zichtbaar op het hoofd. Tim moest in het ziekenhuis worden behandeld. Hij loopt nu met een brace om alles te laten herstellen. De Zzp-er moest ook gehecht worden aan de wond op zijn hoofd. Na twee dagen in het ziekenhuis en op het politiebureau te hebben gezeten, mocht hij naar huis. ,,Hij wilde toen al aangifte doen, maar de politie zei dat daar ‘geen tijd’ voor was,” aldus de advocaat.

Tim heeft nu een nieuwe afspraak om aangifte te doen. ,,Dat hij is opgepakt, daar heeft hij begrip voor, maar niet voor al het gebruikte geweld. We zijn nog op zoek naar meer filmpjes om precies te zien wat er nou is gebeurd,” aldus Spaargaren. Tim moet 10 mei voor de rechter verschijnen, samen met zeven andere opgepakte demonstranten die zich volgens justitie het meest hebben misdragen.

Amnesty International heeft het Openbaar Ministerie en de Haagse burgemeester Jan van Zanen opgeroepen onderzoek te doen naar het optreden van de politie op het Malieveld zondag 14 maart: