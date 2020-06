Tikt Brabant als eerste vandaag de 30 graden aan? Code geel afgekondigd en hitteplan actief

We krijgen vandaag voor het eerst dit jaar te maken met tropische temperaturen. Ook kan het wel eens de eerste dag zijn van een landelijke hittegolf, al is dat zaterdag pas met zekerheid te zeggen. In Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg zal de thermometer vandaag waarschijnlijk als eerste de 30 graden aantikken.

Vanmorgen om 07.45 uur was het al 19 graden in Zeeland, meldt Weerplaza. Een voorbode voor een flink hete dag. Het KNMI heeft voor met name de zuidelijke helft van het land een code geel afgegeven. In Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg zal het vandaag naar verwachting het eerste tropisch warm worden met temperaturen van boven de 30 graden. Records worden er door Weerplaza niet verwacht.

Vanaf 10.00 uur deze morgen stelt Rijkswaterstaat dan ook het zogeheten ‘hitteprotocol’ in. Dit houdt in dat gestrande reizigers sneller hulp krijgen. Ook komt er extra toezicht op veevervoer. Het RIVM stelt voor delen van Nederland het hitteplan in. Het plan is actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. ‘Voorkom oververhitting met eenvoudige maatregelen: drink voldoende, houd jezelf en je huis koel en zorg voor elkaar’, is het advies van het RIVM.

Het protocol geldt voor de provincies waar volgens het KNMI een grote kans is op temperaturen van 30 graden of hoger. Het gaat dan om alle provincies behalve Groningen, Friesland en Drenthe. De maatregel geldt tot 20.00 uur, en duurt waarschijnlijk meerdere dagen.

Hogedrukgebied

Het is de aankomende dagen zo warm in Nederland omdat we momenteel te maken hebben met een krachtig hogedrukgebied in de buurt van ons land, meldt Weerplaza. Zoals het er nu naar uitziet wordt vrijdag de warmste dag. De wind draait dan tijdelijk naar het zuidoosten en daarmee stijgt het kwik in het zuidoosten naar 32 of 33 graden. In de rest van het land wordt het vrijdag ook tropisch warm, met uitzondering van de Waddeneilanden. Daar blijft het onder de 30 graden.

Dit weekend verliest het hogedrukgebied geleidelijk zijn invloed op ons weer en weet koelere zeelucht tot onze contreien door te dringen. Toch wordt het vooral in het binnenland nog zomers warm. Het binnendringen van koelere lucht gaat dit weekend overigens niet zonder slag of stoot. Er ontstaan een paar regen- en onweersbuien.

Hittegolf

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we aanstaande zaterdag een eerste landelijke of in ieder geval een eerste regionale hittegolf noteren. Een hittegolf is een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger. Van deze aaneengesloten reeks dagen moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur 30 graden of hoger zijn.

Hittegolven in juni zijn in ons land best bijzonder. Sinds het begin van de metingen in 1901 in De Bilt is het in de maand juni slechts twee keer tot een volledige hittegolf gekomen van de 28 landelijke hittegolven die in De Bilt gemeten zijn. Dat wil zeggen dat de hittegolf is begonnen en geëindigd in de maand juni. Dit gebeurde in 1941, van 20 tot en met 26 juni, en in 2005, toen tussen 18 en 24 juni aan de voorwaarden van een hittegolf werd voldaan.

Stranden

Op social media is te zien dat de eerste mensen vanmorgen al vroeg onderweg waren naar het strand. Veilheidsregio's hebben voor zover bekend nog geen extra maatregelen genomen om drukte op de stranden te voorkomen. Wel blijft de regel gelden dat ook op de stranden ten alle tijden anderhalve meter afstand moet worden gehouden.