Tijd voor plan om probleem rond terugkeer Syriëgangers te tackelen

Politie haalt 25 km-racemon­ster van de weg

3 april De politie heeft woensdag in Maastricht een 25 kilometer-auto van de weg gehaald, die in werkelijkheid harder dan 100 kon rijden. Het was een bestelauto waarvan de snelheid wordt beperkt tot 25 kilometer per uur, en vervolgens door de Rijksdienst voor het Wegverkeer als zodanig wordt gekeurd.