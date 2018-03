Tijd tikt weg voor zieke Oscar (23)

Het gaat niet goed met de 23-jarige leukemiepatiënt Oscar Westbroek uit Amersfoort. De ziekte is in alle hevigheid teruggekomen en tijd om een geschikte stamceldonor te vinden raakt op.

,,Afgelopen zes dagen heeft Oscar een zware chemokuur gehad om de leukemiecellen kapot te maken. Hij is erg zwak en slaapt veel. Het is nu afwachten of de kuur aanslaat. Als dat zo is krijgt hij een andere kuur, ter voorbereiding op een stamceltransplantatie”, vertelt moeder Marie-José Westbroek vanuit het Meander MC, waar haar zoon opgenomen is.

Maar voor dat dat zo ver is moet die stamceldonor gevonden worden. En dat blijkt een bijna onmogelijke opgave. ,,In de eerste behandelfase in 2015 konden we al geen stamceldonor vinden. Toen zijn we overgestapt op plan B, met medicijnen en chemo de ziekte bedwingen. In mei zou dat aflopen. Hij kreeg nu alleen nog een onderhoudsbehandeling. Maar de ziekte is tussendoor teruggekomen. Er moet een stamceldonatie komen.”

Wanhoopskreet

Marie-José noemt het een laatste wanhoopskreet, haar facebookoproep aan mensen met Indisch of Aziatisch bloed om zich te aan te melden bij Matchis, de stichting die de registratie van nieuwe stamceldonoren op zich neemt. ,,Er bestaan veel misverstanden over stamceldonatie. Bijvoorbeeld dat je dezelfde bloedgroep moet hebben. Maar dat is niet zo, het heeft met genen te maken”

Quote We weten niet meer precies hoe en wat, maar er is weinig tijd te verliezen. Marie-José Westbroek, moeder

Jeroen Kramer, bekend van het Klokhuis en het Sinterklaasjournaal, en zelf deels Indisch, trok zich de situatie van Oscar vorig jaar zo aan, dat hij eenzelfde oproep deed. Kramer legt in de video-oproep haarfijn uit waar de schoen wringt. Voor witte Nederlanders is de kans 1 op 50.000 om een geschikte donor te vinden. In de wereldwijde database zitten miljoenen donoren.

Maar omdat de landen die meedoen aan de bank voornamelijk westerse ‘witte’ landen zijn, is het voor mensen met een andere etnische achtergrond lastiger om een geschikte match te vinden. Voor Oscar al helemaal. Mensen met zowel Nederlands als Indonesisch bloed, zoals Oscar heb je eigenlijk alleen in Nederland. Indo-donoren zijn zeldzaam en dat maakt de zoektocht zo lastig.

Overdonderd

,,We weten niet meer precies hoe en wat, maar er is weinig tijd te verliezen. We hebben een maand, misschien nog een week langer om de juiste donor te vinden. Ik ben zo overdonderd door het nieuws dat mijn hoofd niet meer optimaal werkt”, verontschuldigt Marie-José zich.

Afgelopen najaar merkte Oscar al dat het slechter ging. ,,Hij begon vermoeider te raken, kon zich slechter concentreren en dingen onthouden. Kreeg last van hoofdpijnen. Hij had zijn studie Management, Economie en Recht weer opgepakt in Utrecht, maar dat ging eigenlijk ook niet meer. Afgelopen weken liep hij buiten met een stok of kruk en lag hij thuis op de bank of was hij aan het slapen. Hij werd moeier en moeier. Uit een MRI bleek dat hij teveel hersenvocht in zijn hoofd had. Tussen de hersencellen hadden de leukemiecellen zich opgehoopt en ook in zijn beenmerg.''

18 februari heeft de familie de 23e verjaardag van Oscar nog gevierd. ,,We zijn uit eten geweest in een restaurant, in een rustig hoekje ging dat nog.”