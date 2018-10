Tijd om eerlijk te praten over problemen met asielzoekers

Deze week verscheen het bericht dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) naarstig op zoek is naar nieuwe plekken voor asielzoekerscentra, omdat de aanvragen een flinke toename laten zien. Er zijn ongeveer vijfduizend extra plaatsen nodig.



Een paar dagen later publiceerde deze krant een belangwekkend verhaal over het probleem van Kampen, waar de gemeente, de politie en lokale ondernemers flink in hun maag zitten met een aantal buitenlandse criminelen. Zij komen uit het nabijgelegen azc van Dronten en plunderen het centrum van de Hanzestad, in hun vermomming van asielzoeker.



Het aantal geregistreerde diefstallen is zelfs bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, waarbij direct opgemerkt moet worden dat niet iedere ondernemer de politie belt, omdat alle moeite en kosten niet opwegen tegen wat het oplevert – vaak niets.