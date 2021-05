Tijd dat vrouwen slechts vermoord worden in thrillers is voorbij

De grote verrassing in de lijst. Niet omdat we twijfelen aan de kwaliteit van Luijtens thrillers, maar omdat het moeilijk is de sfeer van de tv-serie Undercover te evenaren. Hoe houd je de fans tevreden, zeker als Ferry Bouman in het boek niet voorkomt? Dat doet Luijten met verve.



Zonder noemenswaardige voorbereiding gaat Bob Lemmens undercover als cafébaas, om binnen te dringen in de criminele witwasbende onder leiding van Tante Mie. Die wordt bijgestaan door haar twee niet al te snuggere zoons. Het grote brein achter de witwasoperaties is echter Samantha, het knappe, intelligente nichtje van Tante Mie. Zij zorgt ervoor dat Bob steeds dieper verstrikt raakt in de duistere zaakjes van de familie. Wat begint als een routineklus, ontaardt in chaos zodra de eerste dode valt.



Tante Mie is de koningin van de oneliners. ‘Daar, de uitvinder van het koud water’. ‘Loterij is belasting op domheid’. ‘De criminaliteit is als een huiskamer: alles heeft een vaste plek. Als je de meubels verplaatst, zal iemand er zich aan stoten’. Met zulke waarheden, die moeiteloos uit haar mond rollen, stoot ze Ferry Bouman van de troon.



Ellis Gielen, gepassioneerd thrillerverkoopster bij boekhandel Stevens in Hoofddorp