Tientallen woningen in Amsterdam ontruimd na brand

Merrie Aska voor tweede keer verkracht: spuitje noodzakelijk, beloning uitgeloofd

22:41 Een merrie in Beetsterzwaag is zondagnacht zo erg verkracht dat er niets anders op zat dan haar te laten inslapen. Ze werd in augustus ook al seksueel misbruikt. Een Fries die anoniem wil blijven, heeft vandaag een beloning van 3.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de 'psychopaat' die het leed veroorzaakte.