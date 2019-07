Tientallen schorsingen bij politie om integriteitszaken: 'topje van de ijsberg’

Vorige week onthulde deze krant dat de bende van topcrimineel Ridouan Taghi een hoofdagent uit Utrecht had omgekocht. De hoofdagent werd door kroongetuige Nabil B. genoemd. Na uitgebreid onderzoek is hem inmiddels strafontslag aangezegd. Bij de Limburgse politie werd vorige week een leidinggevende geschorst vanwege ‘mogelijk onprofessioneel gedrag’. Het was niet het eerste vertrek, eerder werden al drie collega’s van deze chef op non-actief gesteld. De drie waren in beeld gekomen bij een onderzoek naar vier andere politiemensen. Zij werden al in april geschorst. Maar niet alleen in Limburg rommelt het.



Ook bij de Amsterdamse politie regent het schorsingen. Vorige week werd een 55-jarige medewerker aangehouden en geschorst. Hij is aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Het was alweer de zevende schorsing in korte tijd van een medewerker bij de Amsterdamse politie. In een aantal van deze zaken verricht de Rijksrecherche onderzoek.