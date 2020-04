Tientallen mensen zien ‘ketting’ voortbewegende lichtjes aan de hemel

De uitleg is simpel, aldus Schilling: de bewegende lichtpuntjes aan de sterrenhemel waren de 60 satellieten die op 18 maart vanaf het Kennedy Space Center in Florida zijn gelanceerd en in een baan om de aarde zijn gebracht. Ze zullen ook de komende avonden nog regelmatig te zien zijn, zegt Schilling, bekend van onder meer zijn optredens in De Wereld Draait Door. ,,Het is een heel indrukwekkend en spectaculair verschijnsel. In het begin zitten ze heel dicht op elkaar en zijn ze als een lijn van 'heldere sterren’ te zien. In de loop van de tijd waaieren ze uit en worden ze op grotere hoogte gebracht. Na een tijdje zijn ze niet meer te zien.”