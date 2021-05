Tientallen meldingen over scholen die niet volledig open willen

,,We gaan na in hoeverre sprake is van overmacht, want dat zou natuurlijk kunnen.” Als bijvoorbeeld een groot deel van het personeel ziek thuiszit, kan een school niet aan het onmogelijke worden gehouden. ,,In de gesprekken benadrukken we dat fysiek onderwijs belangrijk is voor het sociale welzijn van de leerlingen én voor de kwaliteit van het onderwijs”, zegt de woordvoerder.