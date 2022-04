Tientallen meldingen over misstanden The Voice, ‘slechts’ vijf strafonderzoeken: hoe zit dat?

Inhoudelijk kan en mag ze niets zeggen over de zaak die nu rond The Voice naar buiten is gekomen. Maar dat het aantal aangiftes fors lager ligt dan het aantal vrouwen dat zich bij tv-programma Boos meldde over de misstanden bij The Voice, kan zedenexpert Lidewijde van Lier van de Nationale Politie heel goed plaatsen. ,,Het is altijd goed om het te melden. Maar daarna valt er voor slachtoffers wel iets te kiezen. Wij kunnen wel vinden dat een dader gestraft moet worden, maar wat als het slachtoffer daarmee nu niet is geholpen? Bijvoorbeeld omdat iemand liever in gesprek gaat, of wil dat de dader wordt geholpen?”