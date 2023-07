Tientallen meisjes gedwongen tot maken van seksvideo’s, zaak kwam door uitzending Klokhuis aan het rollen

De zaak kwam aan het rollen nadat een 11-jarig meisje uit de regio Amsterdam in maart vorig jaar het tv-programma Het Klokhuis keek. In de aflevering werd uitgelegd dat volwassenen soms doen alsof ze kinderen zijn en vervolgens naaktfoto’s en -filmpjes vragen. Het kind realiseerde zich dat haar iets vergelijkbaars was overkomen en vertelde dat aan haar ouders. Die schakelden de politie in.

De recherche nam daarop de nog actieve chat van het kind met een zekere ‘Tim’ over. Het IP-adres van deze Tim, die zich voordeed als een jongen tussen de 12 een 15 jaar oud, bleek in werkelijkheid in gebruik bij Randy F. uit het Limburgse Susteren. Hij werd later die maand aangehouden.

In zijn slaapkamer bij zijn ouders werden harde schijven aangetroffen met daarop ruim 136.000 foto’s en 31.000 video’s met kinderporno. Op zijn computer werden mapjes met kindernamen gevonden. Daarin zaten onder meer foto’s en video’s van online gesprekken die F. had gevoerd met minderjarige meisjes tussen de 7 en 12 jaar uit Nederland en België.

Al in 2020 een melding

Randy F. staat deze week terecht in de Amsterdamse rechtbank in een zaak met 11 slachtoffers. Vermoedelijk waren het er echter veel meer. Van 22 kinderen met wie F. contact had, wist de politie de identiteit niet te achterhalen. Van 10 van hen is pornografisch materiaal teruggevonden.

In 2020 was er bij de politie Midden-Nederland al een melding gedaan over Randy F. De politie liet bij die gelegenheid weten ‘planken vol’ met vergelijkbare zaken te hebben. Een rechercheur vertelde hem destijds dat hij moest stoppen met chatten met jonge meisjes. Daarnaast was er een geval waarbij een moeder het gesprek van haar dochter overnam met de boodschap: ‘vieze pedo, je moet kappen’.

Desondanks ging Randy F. door. Daarbij gebruikte hij telkens dezelfde werkwijze. Onder de valse namen Tim Scheurs of Tristan Regal legde hij via TikTok, Snapchat en Instagram contact met jonge meisjes. Aanvankelijk maakte hij veel complimentjes (‘je bent de leukste en de mooiste’) en zei hij met de meisjes te willen trouwen. Maar al snel werden de conversaties seksueel van aard en vroeg F. om naaktfoto’s en foto’s waarop meisjes seksuele handelingen bij zichzelf uitvoerden.

Dreigen en schelden

Als de meisjes zeiden niet meer door te willen gaan, zei F. zelfmoord te zullen plegen. Daarnaast dreigde hij beelden van de meisjes openbaar te maken en dreigde hij de meisjes op te zoeken. ‘Ik ben 9 als je dat niet wist,’ liet een een slachtoffer aan F. weten. Die antwoordde ‘leeftijd boeit me niet’ en schold het kind vervolgens uit voor ‘kankerwijf’ en ‘hoertje’. Ook droeg hij haar op een scherp potlood bij zichzelf in te brengen.

Nadat slachtoffers Randy F. blokkeerden omdat ze geen contact meer met hem wilden, zocht hij via een anoniem telefoonnummer toch weer contact met de meisjes.

Cocaïneverslaving

Randy F., een gezette dertiger met een bril, heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het groomen van de jonge meisjes. Hij weet zijn gedrag met name aan zijn cocaïneverslaving. Over de dreigende taal die hij uitsloeg als de meisjes geen contact meer met hem wilden zei hij: ,,Ik kan wel erg omslaan. Als ik echt boos word, is het filter weg. Achteraf heb ik spijt, maar dan is het al gezegd.”

Volgens deskundigen heeft Randy F. een pedofiele stoornis. Daarnaast heeft hij last van borderline. Die stoornis zou ervoor zorgen dat hij dreigend wordt als hij controle verliest. De kans op herhaling wordt groot geacht. Daarom is tbs met dwangverpleging geadviseerd.

Woensdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis in de zaak. Dan houdt de advocaat van Randy F. ook het pleidooi.