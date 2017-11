Tientallen invallen bij actie tegen synthetische drugs in Zuid-Nederland

Gemeentes zijn ook betrokken bij deze zogeheten Operatie Impact, evenals de Belastingdienst, douane, marechaussee en andere organisaties. Met deze gezamenlijke aanpak wil de overheid de drugscriminaliteit en de netwerken daaromheen in de drie zuidelijke provincies - inclusief Zeeland - verstoren en tegengaan. Vandaag waren er invallen in onder meer Waspik, Tilburg, Mariahout en Weert. De productie van synthetische drugs is gevaarlijk. Soms staan de drugslabs midden in een woonwijk. Het giftige afval wordt vaak zomaar ergens in de natuur gedumpt.

Opbrengst

Een arrestatieteam viel vanochtend vroeg een woning aan Ginderdoor in Mariahout binnen. Er werden grondstoffen zoals platinapoeder gevonden, dat gebruikt wordt voor synthetische drugs. Ook lag er een vuurwapen in de woning.



Bij een doorzoeking in een woning in Tilburg werd een vriezer met vermoedelijk grondstoffen aangetroffen en een aantal zakken met een nog onbekend poeder. Ook werd er een mobiel drugslab aangetroffen. In een loods in Waspik heeft de politie ruim 49.000 liter formamide, een grondstof voor de productie van amfetamine, aangetroffen. De politie denkt zeker drie trailers nodig te hebben om alle stoffen te vervoeren. Volgens een omstander is er minstens één persoon aangehouden.