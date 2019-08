Tientallen gedupeerden willen aangifte doen tegen eigenaar Dream or Donate

De initiatiefnemers van de inzamelingsacties vrezen dat het opgehaalde geld nooit meer op de goede plek terechtkomt omdat de crowdfundingwebsite deze week plotseling uit de lucht is gehaald.



Oprichter Mastenbroek stelt dat hij gehackt is en zegt dat hij zijn uiterste best gaat doen om ervoor te zorgen dat donaties toch worden uitgekeerd. ,,Ik vind het verschrikkelijk dat het zo is gelopen en ga een pand verkopen om aan meer geld te komen’’, klinkt het.

Klachten

Een deel van de gedupeerden heeft inmiddels al aangifte gedaan, onder wie Berry uit Leeuwarden. ,,Alleen kunnen ze er weinig mee’’, vreest hij. Veel gedupeerden kunnen pas later aangifte doen. Voor Sjouke Faber uit Heerenveen is een aangifte alleen niet genoeg: zij hoopt dat een advocaat zich op de zaak wil storten.



Toezichthouder ACM en de Fraudehelpdesk stellen op de hoogte te zijn van de ophef. Een woordvoerder van de landelijke politie kan niet zeggen hoeveel aangiftes of meldingen er zijn binnengekomen. De politie in Limburg kan bevestigen dat ten minste één gedupeerde aangifte heeft gedaan, de andere regionale korpsen kunnen of willen hier geen mededelingen over doen.



Bij het landelijke meldpunt voor internetoplichting zijn voor zover bekend geen meldingen gedaan. Er loopt ook nog geen onderzoek naar de website, omdat nog helemaal niet zeker is of er wel sprake is van een strafbaar feit.

Ongeloof en verdriet

Quote Hoe krijgen wij dit aan de kinderen uitgelegd? Waar is in hemelsnaam dat geld gebleven? Waarom trok de eigenaar niet eerder aan de bel? Ingrid Bravenboer, Speelgoedbank Achterhoek Strafbaar of niet: het onverwachte einde van Dream or Donate leidt bij een grote groep mensen tot veel ongeloof en verdriet. Gedupeerden schetsen schrijnende verhalen over liefdadigheidsevenementen die niet meer door kunnen gaan en medische behandelingen die nu op de tocht komen te staan.



,,Wat een verhaal is dit, ik zit er helemaal doorheen’’, snikt Ingrid Bravenboer van Speelgoedbank Achterhoek, een stichting die arme gezinnen voorziet van gebruikt en nieuw speelgoed. Een kwart van het budget dat is vrijgemaakt voor een evenement volgende week, is Bravenboer kwijt. ,,Hoe krijgen wij dit aan de kinderen uitgelegd? Waar is in hemelsnaam dat geld gebleven? Waarom trok de eigenaar niet eerder aan de bel? Er rest mij niets anders dan aangifte tegen hem te doen.’’



Bravenboer staat hierin beslist niet alleen: op Facebook is een speciale pagina aangemaakt waar gedupeerden zich verenigen. Joris Janmaat roept op om collectief aangifte te doen. Hij is zelf 1700 euro kwijt die bedoeld was voor een zeer ingrijpende huidoperatie. ,,Ik laat het hier niet bij zitten. Ik heb de eigenaar van de website achterhaald, ik heb hem telefonisch gesproken. Ik ga aangifte doen, heb melding gedaan bij de Fraudehelpdesk en benader al mijn contacten om ervoor te zorgen dat hij hier niet mee weg komt’’, klinkt het strijdbaar.



Advocaatbureau De Vries en Kasem is benaderd door een van de benadeelden. Het bureau onderzoekt of er aanknopingspunten zijn om een rechtszaak te starten tegen Mastenbroek, en of er überhaupt nog iets te halen valt.

Gedupeerden uit België

De uit Zuilichem afkomstige Christel Dubbeld is minstens zo vastberaden haar geld terug te krijgen. Zij zamelde ruim 2000 euro in voor een spraakcomputer voor het zoontje van goede vrienden van haar. ,,Een ontzettend schrijnend geval an sich, en nu is er dit gebeurd. We voelen ons intens verdrietig en boos. Het verhaal van Dream or Donate rammelt aan alle kanten. Ik geloof er geen klap van.’’

Dream or Donate heeft overigens niet alleen Nederlandse slachtoffers gemaakt. ,,Dit is voor mij de druppel na de voorbije acht maanden, waardoor ik het even niet meer trek’’, schrijft een Vlaamse vrouw. Ze is gisteren op het politiebureau in Vlaanderen geweest en hoopt dat de eigenaar van Dream or Donate aangepakt wordt. ,,Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dankjewel voor iedereen die ons wilde steunen.’’

Uit de klachten op internet blijkt dat de problemen rond de crowdfundingwebsite al zeker enkele weken - en mogelijk nog langer - aan de gang zijn. ‘Afgelopen jaar hebben we geld ingezameld voor een evenement voor kansarme jongeren, nu willen we het geld graag laten uitbetalen. We hebben alle stappen gevolgd van de website en toen hebben we een uitbetalingsdatum ontvangen, maar inmiddels is de site uit de lucht’, schrijft iemand op klacht.nl, waar nog zo'n twintig andere klachten staan.

Reactie eigenaar

Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek ontkent een oplichter te zijn en stelt dat zijn website gehackt is. Criminelen zouden ingezamelde bedragen hebben verhoogd zodat er een verkeerd beeld is ontstaan van de ingezamelde bedragen.

Op andere vragen zoals hoe het kan dat zijn onderneming is opgeheven en uitgeschreven, wil hij geen antwoord geven. Ook op de vraag of hij aangifte heeft gedaan van de hack waar hij over praat, gaat hij niet in. Hij zegt alleen: ,,Het komt goed, iedereen krijgt zijn geld terug.’’

Kamervragen

Overigens is het niet de eerste keer dat Dream or Donate negatief in het nieuws komt. Ruim een half jaar geleden werden al Kamervragen over de site gesteld naar aanleiding van een uitzending van Radar over de commissiekosten die de crowdfundingwebsite rekende voor donaties.