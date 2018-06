Tientallen boetes voor motorrijders ride out

VIDEO Parachutis­te (19) overleden na sprong bij vliegveld Teuge

11:46 De 19-jarige Hilversumse parachutiste die zaterdagmiddag ernstig gewond raakte bij haar landing in Teuge is zondagochtend overleden. De vrouw hield een hersenbeschadiging over aan een mislukte landing die haar fataal is geworden.