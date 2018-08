Tientallen boetes en waarschuwingen voor illegale sproeiers

Door de aanhoudende droogte is er in veel, vooral hoger gelegen gebieden, een sproeiverbod ingesteld. Water uit de sloot halen is er nu vaak niet bij, wat veel boeren normaal gesproken doen. Doen zij dat wel, dan volgt na een waarschuwing door de controleurs van de waterschappen een boete van 1500 euro.

Uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de Unie van Waterschappen blijkt dat er zeker 29 boetes zijn uitgedeeld, mogelijk meer. Aan het begin van de middag had de Unie van Waterschappen de beschikking over cijfers van zes van de dertien waterschappen waar er een sproeiverbod is ingesteld. Tientallen keren zijn boeren door de 'waterpolitie' gewaarschuwd. De meeste illegale sproeiers (dertien) zijn beboet door waterschap Den Dommel, dat in het gebied rond Tilburg en Eindhoven opereert.

Wie na een boete toch weer het verbod negeert, riskeert een dwangsom van de bestuursrechter, 15.000 euro. Meteen te incasseren als de inlaatslang nogmaals in de sloot hangt.

Slootwater

Per regio verschillen de regels, afhankelijk van het watertekort ter plaatse. Zo mogen in het Overijsselse Salland nog wel bieten, uien en aardappelen met slootwater worden besproeid. Boeren die over een eigen bron beschikken, mogen vooralsnog alles besproeien. Als het nóg droger wordt, gaat mogelijk ook het bronwater op rantsoen. Op dat moment mogen boeren alleen nog gewassen besproeien die 10.000 euro of meer per hectare opleveren en dus economisch heel wat waard zijn.

Controleur René Gerritsen van waterschap Drents Overijsselse Delta rijdt op het Sallandse platteland, waar het schraal en geel is en soms felgroen - ha, daar is dus bewaterd. Aan hem de taak om te zien: waar komt het water vandaan? Was het gebruik wel koosjer? ’s Nachts sproeien is op zich verstandig: het water verdampt niet, maar misschien ook wel handig - geen pottenkijkers!

Hij prijst de Sallandse boeren, die het eigenlijk goed doen. Het waterschap ontdekt heel weinig overtredingen. ,,Omdat 80 procent een bron op het erf heeft, hoeft het ook niet gauw illegaal.’’ Gerritsen deelde bij een veehouder in Boerhaar van de week een waarschuwing uit. Die boer blijkt nog steeds illegaal te sproeien, maar toont zich een voorbeeldig spijtoptant. ,,Eigenlijk is het goed wat ze doen, ze houden het water zo langer in het gebied, dat is in ieders belang. Helemaal precies krijg je het toch nooit.''