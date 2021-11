Tientallen bewoners opgevangen na gaslek in appartementencomplex Den Bosch: ‘Het was een beetje paniekerig'

Ook een man in een rolstoel is met een stadsbus naar de Maaspoorthal gebracht. ,,Het was even een beetje paniekerig, maar nu gaat het wel weer”, zegt hij.



Ria de Regt (78) werd naar eigen zeggen als laatste bewoner door de brandweer gewaarschuwd. ,,Ik ben geen paniekfiguur. Een beetje reuring vind ik wel leuk”, legt ze uit. ,,Ik wilde met de fiets naar de Maaspoorthal gaan, maar een agent hield me tegen. Ik vroeg aan hem of hij mijn fiets even wilde halen, maar dat wilde hij niet. Gelukkig ken ik wat slinkse weggetjes en heb ik mijn fiets toch gepakt en ben ik naar de Maaspoorthal gereden. Ik ben er pas een half uurtje en hoop zo een kopje koffie te krijgen. Ook ben ik benieuwd naar de buren, want die heb ik hier nog niet gezien.”