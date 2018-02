Tieners ontvoeren 14-jarige en blazen rook in kofferbak: 'We zijn in Auschwitz'

Een bizarre zaak stond gisteren op de rol van de Arnhems rechtbank: jongens uit Ede van 16, 17 en 18 jaar die een 14-jarige jongen in de kofferbak van hun auto duwen, naar het bos rijden, rook in de kofferbak blazen en zeggen: 'We zijn in Auschwitz beland'. Eenmaal in het bos slaan ze de tiener in elkaar.

Het gebeurde in april vorig jaar en een week later deden ze het nog een keer. Gisteren moesten de drie jongens zich voor de rechtbank verantwoorden. Twee van hen voor de kinderrechter achter gesloten deuren, een 18-jarige Edenaar moest zich in het openbaar verantwoorden. Vandaag moeten nog twee jongens en een meisje voorkomen in dezelfde zaak.

'Geen geweten?'

,,Wat bezielt je? Heb je geen geweten?", riep de moeder van het slachtoffer uit. ,,Ik begrijp niet hoe het in je opkomt om als groep een jongen van net 14 jaar op deze manier te pakken." Het was uit de hand gelopen, stelde de verdachte. Ze wilden de jongen te grazen nemen, omdat hij hun vervelende opmerkingen over een meisje aan dat meisje had doorverteld. De jongen had geen idee. ,,Ik wist niet wat me overkwam. Ik moest in de kofferbak en wist niet wat er ging gebeuren."

Doodsangsten

Hij stond doodsangsten uit. In het bos probeerde hij weg te rennen, maar iemand haalde hem onderuit. Ze sloegen hem met stokken en toen een van hen een steen pakte, dacht hij dat hij het niet zou overleven. Tot zijn opluchting hield een andere jongen degene met de steen tegen.

Hij mocht geen namen noemen, dan zou het nog veel erger worden. Zijn belagers lieten hem op de motorkap zitten en reden met hem terug. De jongen vertelde thuis niets. Wel zei hij er iets over tegen zijn vriendin. Toen hij ruzie met haar kreeg, vertelde zij het aan de jongens. Opnieuw wilden ze de jongen pakken.

Bloedend

Een week later vroeg het meisje de 14-jarige via WhatsApp of hij naar de kinderboerderij wilde komen. Hij ging erheen met een vriend. Twee jongens kwamen op hem aflopen. Ze maanden de vriend weg te gaan en namen het slachtoffer mee naar de auto om hem opnieuw in de kofferbak te stoppen en weg te rijden. Weer ging het naar het bos. Weer werd hij in elkaar geslagen. Bloedend en wel werd hij achtergelaten. De vriend had inmiddels 112 gebeld. De verwondingen waren zo ernstig dat het slachtoffer de gebeurtenissen niet meer voor zijn ouders kon verzwijgen. Er volgde aangifte.

Heftig