Tieners die verdacht worden van doodsteken snackbareigenaar waren eerder betrokken bij steekpartijen

Aanleiding was een langlopende ruzie tussen twee jeugdgroepen uit Delft en Den Haag, waar ook drillrappers deel van uitmaken. Deze oudere broer was toen ook al betrokken geweest bij een overval op een supermarkt. Volgens de rechter was hij zeer makkelijk te beïnvloeden.



In het andere gezin zijn een 15-jarig meisje en haar twee jaar oudere broer gearresteerd. De jongen is veroordeeld omdat hij met een machete een leeftijdsgenoot belaagde in een Delfts winkelcentrum.



Maar ook in dit gezin zit een oudere broer in de cel. Voor een ernstige steekpartij op 6 mei 2021. Het slachtoffer overleefde ternauwernood een messteek in zijn oor en onderrug. Beide incidenten gingen om dezelfde vete tussen de groepen uit Delft en Den Haag, maar kende nu een nog veel ernstiger afloop. Er werd diezelfde avond wraak genomen, waarbij de 17-jarige Myron het leven liet. Hij was een vriend van deze broers.



Met het 15-jarige zusje ging het intussen bergafwaarts. Haar moeder zegt dat ze in de afgelopen maanden een paar keer wegliep en niet naar school ging. Er was hulp ingeschakeld, maar volgens de moeder was het niet voldoende. De jeugdbescherming die toezicht op het meisje hield, heeft melding gedaan bij de inspectie.