Tienermeisje dood gevonden in greppel na schuurfeest

Groot deel Nederlands reddingsteam terug van Sint-Maarten

10:37 Twintig van de ruim zestig leden van het Nederlandse reddingsteam Urban Search And Rescue (USAR) zijn vanochtend teruggekeerd in ons land na de noodhulp op Sint-Maarten in de nasleep van orkaan Irma. De reddingswerkers werden op Schiphol opgewacht door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.