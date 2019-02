Tiener (16) pleegt zelfmoord na slechte overdracht jeugdinstellingen

Een 16-jarige psychiatrische patiënt heeft in een jeugdzorginstelling in Harreveld (Achterhoek) zelfmoord gepleegd. Dat gebeurde nadat twee jeugdinstellingen langs elkaar heen werkten toen de jongen werd overgeplaatst. De zorgverleners wisten dat hij suïcidaal was.

Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De jongen pleegde in september 2018 zelfmoord in de gesloten jeugdzorginstelling ’t Anker in Harreveld. Hij was overgeplaatst vanuit Karakter, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nijmegen. Kort na de overplaatsing pleegde hij suïcide.

Beide instellingen hebben volgens de inspectie steken laten vallen. Karakter en ’t Anker hadden elkaar veel beter moeten informeren over de zelfmoordrisico’s en de veiligheidsmaatregelen die nodig waren. ,,Uit het onderzoek komt naar voren dat de jeugd-ggz en de jeugdzorg als twee afzonderlijke werelden hebben gehandeld’’, aldus de inspectie. De ouders van de jongen werden slecht geïnformeerd en in Harreveld onvoldoende bij de behandeling betrokken.

Intensieve behandeling

De jongen volgde sinds 2014 het gymnasium, maar kreeg in de vierde klas te maken met psychische problemen. In mei 2017 kwam hij bij Karakter in behandeling. Na een jaar met crisissituaties waarin de jongen meerdere pogingen tot suïcide ondernam, kwam Karakter tot de conclusie dat ze hem onvoldoende konden helpen. Nadat intensieve behandeling in de jeugd-ggz van Karakter stagneerde, werd hij overgeplaatst naar de gesloten jeugdzorg in Harreveld.

Karakter wist dat de jongen een krachtig doodswens had met een ‘zeer hoog suïciderisico’ en dat hij ‘onbetrouwbaar’ was bij het maken van veiligheidsafspraken. Hij werd daarom in afwachting van zijn vertrek naar Harreveld opgenomen op een speciale beveiligingsafdeling van Karakter. Hij sliep daar vier weken lang in scheurkleding en werd 24 uur bewaakt. Het lukte niet om de jongen stabiel te krijgen. Volgens de inspectie had Karakter landelijke experts moeten inschakelen.

Instagram

Het bevreemdt de Inspectie dat de jongen op deze speciale afdeling toegang had tot zijn telefoon. ,,De jongere had volgens zijn ouders 700 volgers op Instagram, veelal jongeren die ook psychische problemen hebben en die elkaar negatief kunnen beïnvloeden.’’

Het aantal zelfmoorden onder jongeren neemt de laatste jaren toe, naar 81 in 2017. Zes van hen waren opgenomen in een gesloten jeugdzorginstelling. Het ontbreekt deze jongeren volgens de inspectie vaak aan passende zorg. In 2016 pleegde een 14-jarige jongen suïcide in een gesloten afdeling van De Hoenderloo Groep in Deelen.