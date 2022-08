Tienduizenden studentenwoningen te weinig: ‘Kamers zijn onbetaalbaar en niet te krijgen’

Aantal coronabe­smet­tin­gen in Nederland bijna terug op niveau voor zomergolf

Voor de vierde week op rij daalt het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer 15.000 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is het laagste aantal in acht of negen weken tijd. Daarmee is Nederland bijna terug op het niveau voor de zomergolf begon.

7:41