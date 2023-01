Tienduizenden oud-studenten kunnen door beleid DUO mogelijk geen hypotheek krijgen

Los je je studielening af in 15 jaar of in 35 jaar tijd? Overheidsdienst DUO bepaalde dat studenten die keuze pas twee jaar na hun afstuderen kunnen maken. De meeste banken weigeren ze daarom een hypotheek.

Hypotheekadviseur Frits Hypotheken liep al een paar keer tegen het probleem aan. ,,Wij schatten dat het zo’n 150.000 oud-studenten betreft. Alleen vorig jaar ging het al om 16.000 mensen,’’ zegt Age Huitema, hypotheekadviseur bij Frits Hypotheken.

Die groep studeerde zowel met een basisbeurs als tijdens het leenstelsel. Een basisbeurs moet in 15 jaar worden terugbetaald, de studielening in 35 jaar. Maar studenten die tijdens beide stelsels studeerden mogen kiezen of ze in 15 of 35 jaar hun studieschuld willen aflossen.

Quote Je wordt benadeeld terwijl dat niet nodig is, als mensen eerder de keuze kunnen maken in hoeveel jaar ze willen aflossen Zita van Giessen Booij, Oud-student

Scheelt tienduizenden euro's

En daar gaat het mis, ziet Huitema. ,,DUO, de overheidsdienst die de studiefinanciering verzorgt, heeft bepaald dat je pas twee jaar na je afstuderen kunt kiezen of je in 15 of in 35 jaar terugbetaalt. Mensen kunnen die keuze dus niet eerder maken. En de meeste banken willen geen hypotheek verstrekken gedurende die twee jaar. ,,Het maakt nogal uit voor je maandlasten of je in 15 of 35 jaar terugbetaalt. Als je voor 15 jaar kiest kun je een veel lagere hypotheek krijgen dan bij 35 jaar. Dat kan tienduizenden euro’s schelen.’’

Het overkwam Bart van Giessen (24) en Zita van Giessen Booij (28). ,,Na mijn afstuderen vorig jaar zijn we getrouwd’’ vertelt Zita. ,,En we wilden een huis kopen. We hebben allebei een vaste baan als jurist. Dus we maakten een afspraak met de hypotheekadviseur en daar rolde een bedrag uit dat we aan hypotheek konden krijgen.’’

Het pasgetrouwde koppel vond het ideale huis en kocht het. ,,Gelukkig hadden we een voorbehoud bij de financiering gemaakt,’’ zegt Bart. Inderdaad gelukkig, want de bank wees de hypotheekaanvraag af. Omdat nog niet vast stond dat Zita haar studieschuld in 35 jaar zou terugbetalen ging de bank ervan uit dat het in 15 jaar moest. En dat betekende een lagere maximale hypotheek. ,,Dat zagen we niet aankomen’’, zegt Zita. ,,We hebben gebeld met DUO of we de keuze eerder konden maken, en zijn er zelfs op gesprek geweest. Ze snapten het probleem maar konden ons niet helpen.’’

Quote Na twee jaar heb je meestal een beter overzicht over je maandelijk­se lasten en kun je bewust kiezen tussen aflossen in 15 of in 35 jaar Woordvoerder DUO

Oplossing

Uiteindelijk kwam er na een stressvolle periode toch een oplossing. ,,Ik heb een soort verklaring gemaakt waarin ik aangaf in 35 jaar af te lossen’’, legt Zita uit. ,,En die verklaring werd uiteindelijk door drie partijen geaccepteerd. Maar dat was niet met de meest gunstige rente,’’ aldus Bart.

,,We willen dit verhaal vertellen omdat het belangrijk is voor mensen die dit ook moeten meemaken. Je wordt benadeeld terwijl dat niet nodig is, als mensen eerder de keuze kunnen maken in hoeveel jaar ze willen aflossen,’’ aldus Zita.

DUO blijft bij de termijn van twee jaar. ,,In de eerste twee jaar na je afstuderen kan er nog veel veranderen. Na twee jaar heb je meestal een beter overzicht over je maandelijkse lasten en kun je bewust kiezen tussen aflossen in 15 of in 35 jaar,’’ aldus een woordvoerder.

