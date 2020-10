Tienduizend besmettingen gemeld maar deel is restant van gisteren, 20 Brabanders overleden aan coronavirus

Dat blijkt uit de RIVM-cijfers die zojuist gepubliceerd zijn. Gisteren turfde het instituut 8123 nieuwe meldingen, maar die statistiek was incompleet door een softwareprobleem. Smeer je de aantallen uit over beide dagen dan bedraagt het gemiddelde ruim 9200, dat is minder dan eerder deze week toen het aantal nieuwe gevallen op meer dan tienduizend uitkwam.

De ict-kwestie bij de GGD is inmiddels verholpen en de restanten van gisteren zouden ook verwerkt zijn. Volgens de landelijke GGD GHOR is de software niet gebouwd op dagelijks tienduizend besmettingen en dus duizenden GGD’ers die tegelijkertijd inloggen: ,,Dus het systeem werd erg traag gisteren toen er zo veel medewerkers mee werkten.” Na een update afgelopen nacht draait de boel weer: ,,We gingen eerder gewoon niet uit van tienduizend besmettingen per dag, zo simpel is het eigenlijk.”

Corona in Brabant In Brabant zijn donderdag 1894 mensen positief getest op corona, een dag eerder waren dat er 1680. In diverse grote plaatsen kennen de cijfers flinke stijgingen en dalingen de afgelopen week. Zo gaat het vandaag in Eindhoven om 180 besmettingen tegenover 92 op woensdag, 77 op dinsdag en 169 op maandag. Verder werden 20 overlijdens gemeld in deze provincie. Bergen op Zoom en Woensdrecht telden ieder vier overlijdens en Breda vijf. Een dag eerder ging het om zes meldingen uit Brabant. In Brabant kwamen de afgelopen 24 uur acht meldingen van ziekenhuisopnames.

Gemiddeld

Onduidelijk blijft nu hoeveel infecties er gisteren en vandaag precies waren, daarom adviseert de woordvoerder de aantallen van beide dagen op te tellen en door twee te delen voor het gemiddelde beeld: ,,Net als afgelopen weekeinde, toen lag het er ook even uit.”

Het gedoe over de aantallen komt op een ongelukkig moment: de dagkoersen zijn deze week cruciaal omdat de effecten van de gedeeltelijke lockdown van midden oktober nu te zien moeten zijn. Het kabinet houdt striktere maatregelen achter de hand in de hoop dat we deze week ergens het kantelpunt bereiken en het aantal besmettingen weer terugloopt. Het RIVM ziet daarvoor al voorzichtige lichtpuntjes, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken, waarschuwde RIVM-baas Jaap van Dissel in de Tweede Kamer.

De ziekenhuizen zien vandaag weinig verandering in het aantal patiënten: volgens het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) is het totaal aantal opgenomen Covidpatiënten nu 2384 (+8 vergeleken met gisteren), waarvan 553 op de intensive care. Voorzitter Ernst Kuipers (LCPS) noemt de bescheiden stijging van het aantal ziekenhuisopnames de laatste twee dagen ‘gunstig’ omdat ziekenhuizen wat ademruimte hebben: ,,Dat biedt de mogelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te blijven spreiden.” Voor conclusies over de effectiviteit van de coronamaatregelen vindt Kuipers het te vroeg.

Maar zelfs als nu een daling inzet, zijn de huidige maatregelen naar verwachting nog zeker tot december nodig om een beheersbaar niveau te bereiken.

