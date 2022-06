Tien Urker vissers die Ketelbrug wilden blokkeren om boeren te ondersteunen zitten nog in de cel

Tien van de veertien mensen die gisteren zijn gearresteerd op de Urker visserskotter UK 146, omdat ze de Ketelbrug in de snelweg A6 wilden blokkeren tijdens het boerenprotest, zitten volgens de politie nog vast. Ze zijn voor openlijke geweldpleging opgepakt. De tien zijn gisteravond overgebracht naar het cellencomplex in Houten.

De politie meldt vanochtend dat één verdachte gisteravond al naar huis is gestuurd en geen verdachte meer is. Drie minderjarigen zijn ook ‘heengezonden’, maar blijven voorlopig in 'thuisdetentie’. Tien mensen zitten nog in de cel. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen hoe lang dat nog gaat duren. ,,Dat hangt af van hoe het onderzoek vordert.”

Eigenaar Anja Keuter van de UK 146 is sinds haar arrestatie telefonisch niet meer bereikbaar en ook andere opvarenden hebben nog niets van zich laten horen, terwijl ze hun naasten beloofden meteen contact op te nemen als ze vrij zouden zijn.

Commotie aan boord van de UK 146 als de politie er binnenvalt.

Spontaan plan

Radio1-verslaggeefster Mirthe van der Drift was aan boord van de kotter toen die door de politie werd overgenomen en overgebracht naar de haven van Lelystad. ,,Een bizarre situatie’’, zegt ze vanochtend. ,,Het was allemaal behoorlijk intimiderend met al die agenten met hun maskers en wapens.”

De UK 146 was gistermorgen nog op zee, de bemanning had er gevist, toen na terugkomst spontaan het plan ontstond om de protesterende boeren een hart onder de riem te steken. De bemanning van de boot vroeg de mensen die de brug bedienden die te openen, zodat ze fuiken op konden gaan halen. Zodra de brug open zou gaan, zou de kotter onder de brug blijven liggen en zo het verkeer op de A6 blokkeren.

Zover kwam het echter niet. De brug bleef dicht. ‘We hebben opdracht gekregen u geen opening van de brug te geven’, kreeg de bemanning van de kotter te horen. Dat was te beluisteren in de reportage van het NTR-programma Vijf dagen.

Schip vorderen

In plaats van een doorvaart krijgt de bemanning bezoek van de politie, die lucht had gekregen van het plan van de opvarenden. Eerst komen vier agenten aan boord, die de bemanning de opdracht geven het anker in het water te laten en de motor uit te laten. ‘Anders vorderen we het schip’, zegt een van de agenten. ‘Die afspraak kunt u maken, die maak ik niet', reageert eigenaar Anja Keuter.

Ze belooft vervolgens terug te keren naar de haven in Urk, maar dan escaleert de situatie. Volgens politiewoordvoerder Joost Lanshage ramt de vissersboot een politieboot, volgens de bemanning wordt juist de kotter geramd en staan er ineens zestien agenten aan boord. Op videobeeld is te zien hoe een opvarende een flinke duw uitdeelt aan een agent. Daarna neemt de politie de boot over en vaart met alle mensen aan boord naar Lelystad.

Kwartiertje file

Riekelt Kramer van de Urker Visveiling noemt de actie van de politie zwaar overdreven. ,,Ze wilden een kwartier stil gaan liggen onder de brug. Dan zou er 10 kilometer file ontstaan en dan was actie weer klaar. Echt een belachelijk optreden van de politie.”

Daar denkt woordvoerder Lanshage anders over. ,,We hoorden dat er vuurwerk aan boord was en dat hebben we ook aangetroffen. De opvarenden gaven veel weerstand, zowel fysiek als verbaal. Ze konden of wilden geen identiteitskaart of vaarbewijs overleggen en gebruikten geweld tegen de politie. Toen is er opgetreden.”

De politie kan nog niet exact zeggen op welke gronden de tien mensen die nu nog in de cel zitten, worden vastgehouden. Wanneer ze weer vrij worden gelaten en of ze vervolgd worden, is ook nog onduidelijk.